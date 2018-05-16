Muratpaşa’da Alzheimer konuşuldu

Belediye Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıda Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Türkiye Alzheimer Derneği Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. Nur Ebru Barçın ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Aylin Yaman’ın konuşmacı olarak yer aldı.

Muratpaşa’nın çalışmaları

Yoğun ilgi gören toplantının açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Türkiye’nin her ne kadar genç bir nüfusa sahip olduğu ifade edilse de çok hızlı yaşlanan bir ülke olduğunu söyledi.

Cephaneci, “Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Projesini 2014 yılında hayata geçirdik. Şu an Yeşilbahçe, Fener ve Soğuksu Mahalleleri’nde olmak üzere 3 Yaşlı Evimiz ve 3 bin 750 üyemiz bulunuyor. Yaşlı Evleri aynı zamanda ‘çağın hastalığı’ Alzheimer’ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için hizmet veren bir çalışmadır. Bununla birlikte ‘Alzheimer Danışma Hattı’mızı kurarak, Alzheimer hasta yakınlarının yanında oluyor ve onları destekliyoruz.”

Erken tanı

Türkiye Alzheimer Derneği Prof. Dr. Hanağası ise, Alzheimer’in yaklaşık 100 tane hastalığı içerisinde barındıran demans hastalıkları arasında en sık görüleni olduğunu söyledi. Her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer’de erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hanağası, her unutkanlığın Alzheimer olmadığının da altını çizdi.

Riski azaltmalı

Doç. Dr. Yaman ise, Alzheimer tanısının ardından tedavi edici bir yaklaşımın bulunmadığını belirterek, amaçlarının hastalığın gidişatını yavaşlatmak ve hastanın günlük yaşam etkinliklerini düzeltmek olduğunu belirtti. Doç. Dr. Barçın da, Alzheimer’in ilaçlarla geçebilen bir hastalık olmadığını belirtirken önemli noktanın hastalığa yakalanma riskini azaltmak olması gerektiğini söyledi.