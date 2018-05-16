Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:16

Muratpaşa’da Alzheimer konuşuldu

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği işbirliğinde düzenlenen “Unutsam da seni, unutma beni” başlıklı toplantıda çağın hastalığı Alzheimer’i konuşuldu.

Muratpaşa’da Alzheimer konuşuldu

16 Mayıs 2018 13:16


Belediye Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıda Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Türkiye Alzheimer Derneği Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. Nur Ebru Barçın ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Aylin Yaman’ın konuşmacı olarak yer aldı.



Muratpaşa’nın çalışmaları


Yoğun ilgi gören toplantının açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Türkiye’nin her ne kadar genç bir nüfusa sahip olduğu ifade edilse de çok hızlı yaşlanan bir ülke olduğunu söyledi.


Cephaneci, “Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Projesini 2014 yılında hayata geçirdik. Şu an Yeşilbahçe, Fener ve Soğuksu Mahalleleri’nde olmak üzere 3 Yaşlı Evimiz ve 3 bin 750 üyemiz bulunuyor. Yaşlı Evleri aynı zamanda ‘çağın hastalığı’ Alzheimer’ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için hizmet veren bir çalışmadır. Bununla birlikte ‘Alzheimer Danışma Hattı’mızı kurarak, Alzheimer hasta yakınlarının yanında oluyor ve onları destekliyoruz.”



Erken tanı


Türkiye Alzheimer Derneği Prof. Dr. Hanağası ise, Alzheimer’in yaklaşık 100 tane hastalığı içerisinde barındıran demans hastalıkları arasında en sık görüleni olduğunu söyledi. Her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer’de erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hanağası, her unutkanlığın Alzheimer olmadığının da altını çizdi.



Riski azaltmalı


Doç. Dr. Yaman ise, Alzheimer tanısının ardından tedavi edici bir yaklaşımın bulunmadığını belirterek, amaçlarının hastalığın gidişatını yavaşlatmak ve hastanın günlük yaşam etkinliklerini düzeltmek olduğunu belirtti. Doç. Dr. Barçın da, Alzheimer’in ilaçlarla geçebilen bir hastalık olmadığını belirtirken önemli noktanın hastalığa yakalanma riskini azaltmak olması gerektiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç