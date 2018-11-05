Muratpaşa'da ‘Atatürk ve Cumhuriyet'e Vefa Konseri'

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Alyazma Kadın Korosu, Bamteli-Sarızeybek ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği koroları, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ‘Atatürk ve Cumhuriyet'e Vefa Konseri' düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne uzanan hafta dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ‘Cumhuriyet ve Atatürk'e Vefa Konseri' düzenlendi. Konser için Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Orkestrası, Alyazma Kadın Korosu, Bamteli - Sarızeybek ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği koroları aynı sahnede buluştu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin 677 seyirci kapasiteli ana salon dolarken Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte konseri takip etti.

Tiyatro sanatçısı Erdoğan Aydemir'in anlatıcı olarak yer aldığı konserde konuk sanatçılar Fulya Ölmez, Burcu Ezgi Doğan ve Alper Kuş orkestra ve koroya eşlik etti. ‘Hoş gelişler ola' marşıyla başlayan konserde Vardar Ovası gibi Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirilirken görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Akkaya da Seher Vakti türküsüyle, İzmir Marşı'nı işaret diline çevirdi.

Konser, hep birlikte söylenen İzmir Marşı'yla sona ererken Başkan Uysal, “İşte Muratpaşa'ya yakışan tablo budur” dedi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin 26 Ekim'de, Türk Türkan Şoray'ın da katıldığı törenle açılışının gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal, 3 koro ve Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın buluştuğu Atatürk ve Cumhuriyet'e adanan bu konserin son derece anlamlı olduğunu söyledi.