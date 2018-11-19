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Muratpaşa'da Azerbaycan şarkıları yükselecek

Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve Sanat Akademisi’nin konserine ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve Sanat Akademisi'nin konserine ev sahipliği yapacak.


Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan'ın en büyük gençlik teşkilatı İslahatçı Gençler İctimai Birliği'yle birlikte, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve Sanat Akademisi'nin konserine ev sahipliği yapacak. Konser, 20 Kasım Salı günü saat 19.30'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşecek.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın “Atamızın vasiyetine sahip çıkıyor, Türk dünyası ve akraba topluluklarla bağımızı asla kesmiyoruz” diyerek Kerkük'ten Gagavuzya'ya kurduğu dostluk köprüsü bu kez Azerbaycan'a uzanıyor. Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ülkenin en büyük gençlik teşkilatı İslahatçı Gençler İctimai Birliği'yle birlikte düzenlenecek konsere ev sahipliği yapacak. ‘Bir millet iki devlet' sloganıyla düzenlenecek konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve Sanat Akademisi sahne alacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konser 20 Kasım Salı, Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Konser saat 19.30'de başlayacak.

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