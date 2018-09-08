Muratpaşa’da başarılı sporculara ödül

Son 3 yılda 181 amatör spor kulübünde spor yapan 3 bin 22 sporcuya 12 bin 623 adet spor malzemesi yardımında bulunan Muratpaşa Belediyesi, amatör spor branşlarında katıldıkları şampiyona ve turnuvalarda derece elde eden başarılı sporculara da para ödülü veriliyor. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımının Türkiye’de katıldıkları turnuvalarda elde ettiği başarılar dolayısıyla 10 bin 500 TL para ödülüyle ödüllendirildiğini söyledi. Sara Stoykova, Zlatka Sıla Tüzken, Cansu Kaplan, Taisia Musabekov, Victoria Sidorava, Özge Özateş, Zeynep Öykü Yalpı ve İpek Gürses’ten oluşan ritmik cimnastik takımı, kararın alındığı meclis oturumuna katılarak baştan Başkan Uysal olmak üzere belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Uysal, ayrıca aynı meclis toplantısında Ukrayna ve Gürcistan’da düzenlenen yarışmalarda kendi kategorilerinde madalyalar kazanan minik dansçılar Berke Balta ve Dicle Sofia Akın’a 2 bin 500’er TL para ödülü verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Muratpaşa Belediye Meclisinin para ödülü verilmesini kararlaştırdığı minik dansçılar bir süre önce Başkan Uysal’ın her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde ziyaret etmişlerdi. Miniklerin belediye fuayesinde gerçekleştirdiği kısa dans gösteri büyük alkış almıştı.