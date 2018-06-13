Muratpaşa’da bayram temizliği

Muratpaşa Belediyesi, 15 Haziran Cuma günü başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı için tüm ibadethanelerin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Mavi bayrak dalgalanan İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı, Erenkuş’la birlikte Konserve Koyu falez plajlarıyla birlikte Antalyalıların yeni yaşam alanı Erdal İnönü ve Ziya Gökalp Kent Parklarında da gerekli temizlik yaptı.

Bayram süresince ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla, Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, vardiyalı olarak görev başında olacak. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak.