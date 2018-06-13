Muratpaşa’da bayramlaşma töreni

Muratpaşa Belediyesi tarafından 15 Haziran Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla Fen İşleri Müdürlüğü ve belediye hizmet binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Murat Şimşek, Erol İşbilen, Hasan Kaçmaz, Muzaffer Türe ve belediye meclis üyelerinin katıldığı bayramlaşma ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

“Gülümseyen toplum”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirilen belediyecilik hizmetlerini özünün sevgiyi, saygıyı, ortak aklı büyütmek olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Belediyeciliğimiz, toplumun bir tek kişinin kararıyla değil genel doğrulara, genel ihtiyaçlara, yaklaşımlarına, çözümlerine göre davranmaktır. Gülümsemek ve gülümseme almaya gayret etmektir. Gülümseyen bir topluma, birbirini kucaklayan, ‘Gelecek nesillerimiz birbirini kırsın, kin duysun’ diyen kamu yönetiminden ‘Gelecek nesillerimiz güvenle birbirine sarılsın, sevsin, saysın, onur, gurur ve ahlakla gözlerinin içi gülsün’ diyen kamu yönetimine geçmeye çok ihtiyacımız var.”

“Elinizi uzatın”

Başkan Uysal, buradaki bayramlaşmanın ardından belediye hizmet binasında düzenlenen törene geçti. Başkan Uysal, Muratpaşa çalışanlarının ve ailelerini bayramını kutlarken “Bizim Muratpaşa’da yaşattığımız değerlerin insanlığın değerleri olması, ülkemize ve dünyaya yayılması, sevgiye, saygıya, barışa, paylaşmaya ve kardeşliğe doğru yeni bir beyaz sayfa açılması için herkesin elini uzatmasını istiyoruz” diye konuştu.