Muratpaşa’da bilgisayar atölyesi açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi’yle imzaladığı ve derneğin sosyal, kültürel, eğitim, rehabilitasyon ve istihdam alanındaki projelerinde işbirliği kurulmasını hedefleyen protokol kapsamında düzenlediği bilgisayar atölyesi törenle açıldı.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Şube Başkanı Cemalettin Çakar’la birlikte dernek üyeleri yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından derneğin Ali Çetinkaya Caddesi’nde bulunan şube binasında kurulan bilgisayar atölyesiyle dernek üyelerinin kendilerini geliştirebilmesi amaçlanıyor. Mobilyalarından teknik donanımına kadar her ayrıntının Muratpaşa Belediyesi’nce kurulan atölye, 2006 yılında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Şube Başkanı Bünyamin Fani’nin adını taşıyor.