Muratpaşa’da cami ve mescitlere düzenli bakım

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sınırlarındaki 146 cami ve mescidin periyodik temizliğini, bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı’na cami yapılması için 29 alanı tahsis eden Muratpaşa Belediyesi, 12 plan tadilatı talebini de kabul etti. Muharrem ayında on binlerce vatandaşa lokma dağıtan Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ise 27 bölgede iftar verdi.

25 yıllık tahsisler yapıldı

Muratpaşa Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı’na: Sedir Mahallesi’nde Bilal-i Habeşi Cami, Konuksever Mahallesi’nde Aydınlık Cami, Dutlubahçe Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Cami, Ulu Cami, Cumhuriyet Mahallesi’nde Göçmenevleri Cami, H. Mustafa Karakaş Cami, Meydankavağı Mahallesi’nde Türbeli Mezarlık Cami, H. Emin Aksu Cami, Çaybaşı Mahallesi’nde Kızıl Harim Cami, Yokuşbaşı Cami, Şeyh Sinan Cami, Yeşildere Mahallesi’nde Bağsaray Cami, Kızılarık Mahallesi’nde Arvalı Cami, Ermenek Mahallesi’nde İbn-i Sina Cami, Yeşilbahçe Mahallesi’nde H. Mehmet Çiçek Cami, Güzeloba Mahallesi’nde H. Münire Sürücü Cami, Meltem Mahallesi’nde Meltem Cami, Selçuk Mahallesi’nde İskele Cami, Doğuyaka Mahallesi’nde Osman Karakuyu Cami, Muratpaşa Mahallesi’nde Şarampol Cami, Ermenek Mahallesi’nde 4 ve Çaybaşı, Kırcami, Mehmetçik, Kızıltoprak, Konuksever mahallelerinde 1’er olmak üzere toplam 29 alanı cami yapılması için 15- 25 yıllık süreleri kapsayacak şekilde tahsis etti.

Plan tadilat talepleri kabul edildi

Ayrıca Muratpaşa İlçe Müftülüğünden Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parsel, Kışla Mahallesi 1019 ada 16 parsel, Demircikara Mahallesi 27987 ada 1 parsel, Konuksever Mahallesi 4472 ada 20 parsel, Meydankavağı Mahallesi 5893 ada 2 parsel, Soğuksu Mahallesi 1447 ada 17 parsel, Yenigün Mahallesi 6918 ada 9 parsel, Demircikara Mahallesi 13173 ada 3 parsel, Alan Mahallesi 2526 ada 1 parsel, Kızıltoprak Mahallesi 13008 ada 2 parsel, Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parsel, Dutlubahçe Mahallesi 4367 ada 1 parsel hakkında gelen plan tadilatına ilişkin talepler de Muratpaşa Belediyesi’nce kabul edildi.

Bakım-onarım ve temizlik yapılıyor

Tahsis ve tadilatların yanı sıra ilçe sınırlarında kalan tüm cami ve mescitler, gelen talepler doğrultusunda Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince periyodik olarak temizlenip, dini bayramlar öncesi gül suyu ile yıkanıyor. Cami ve mescitlerin; bahçe düzenlemeleri, bank ve oturma grubu talepleri Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce karşılanıyor.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ise, Dutlubahçe Cami, Demircikara Cami, İ. Saraçoğlu Cami, Güzelbağ Cami, Sofular Cami, Zincirlikuyu Cami, Müsellim Cami, Fener Cami, Tekkeliler Cami, Ermenek Cami, Bilal-i Habeşi Cami, Güzeloluk Cami, Yenigöl Cami, Hacı Mehmet Tetik Cami, Olukağzı Cami, Mehmet Durmaz Cami, Recep Çil Cami, Takkalı Müftü Cami, Yeşilköy Cami, Sanayi Cami, Tekeliler Cami, Kırcami Cami, Akmescit Cami, Kula Hacı Osman Cami, İbn-i Sina Cami, İmaret Cami, Hacı Çalık Cami, Fatih Cami, Mehmet Tetik Cami ve İmam-ı Azam Cami’nde, ayaklı tente, bahçe duvarı, pencere-kapı imalat ve montajı, boyama, bahçe duvarı, şadırvan, minber, parke döşeme, tuvalet, elektrik tesisatı, engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzey çalışmaları yaptı.