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19 Ağustos 2018 11:31

Muratpaşa’da camilere gül suyu

Muratpaşa Belediyesi tarafından periyodik olarak ibadethanelere yapılan temizlik ve bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Muratpaşa’da camilere gül suyu

19 Ağustos 2018 11:31

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, camileri temizleyip gül suyu sıktı.


Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan 120 cami, 20 mescit, 3 kilise ve 1 cem evinin temizlikleri, bakım ve onarımları tüm yıl boyunca periyodik olarak yapılıyor. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmalarda ibadethaneler süpürülüyor, camları siliniyor, tuvalet ve bahçe temizliği yapılarak gül suyu sıkılıyor. Vatandaşların daha hijyenik koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi temizlediği camilere gül suyu da sıktı.




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