Muratpaşa’da camilere gül suyu

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, camileri temizleyip gül suyu sıktı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan 120 cami, 20 mescit, 3 kilise ve 1 cem evinin temizlikleri, bakım ve onarımları tüm yıl boyunca periyodik olarak yapılıyor. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmalarda ibadethaneler süpürülüyor, camları siliniyor, tuvalet ve bahçe temizliği yapılarak gül suyu sıkılıyor. Vatandaşların daha hijyenik koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi temizlediği camilere gül suyu da sıktı.