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17 Haziran 2017 12:40

Muratpaşa’da çim hokeyi kursları başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’da bir ilki gerçekleştirerek yaz spor okulları programı kapsamında çim hokeyi kurslarına başladı.

Muratpaşa’da çim hokeyi kursları başladı

17 Haziran 2017 12:40

Türkiye Hokey Federasyonu’yla yürütülen çalışmayla kurslar 75’inci Yıl ve Çağlayan spor komplekslerinde gerçekleştiriliyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin farklı yaş guruplarına yönelik 24 ayrı branşta açtığı yaz dönemi spor okulları 12 Haziran Pazartesi başladı. Muratpaşa, bu yılın kurs programına Antalya’da bir ilke imza atarak çim hokeyiyle birlikte plaj futbolu ve plaj voleybolunu aldı.


Türkiye Hokey Federasyonu’yla yapılan çalışmayla birlikte çim hokeyi kursları 10 - 15 yaş grubu için 75’inci Yıl Spor Tesisi ve Çağlayan Spor Kompleksi’nde yer alan halı sahalarda açıldı. Kurslar, pazartesi ve çarşamba günleri 75’inci Yıl, salı ve perşembe günleri Çağlayan Spor Kompleksi’nde saat 08.00’de başlıyor. 2 saat devam eden antrenmanlara çocukların spor kıyafetleriyle birlikte çim hokeyinde kullanacağı aletler Muratpaşa Belediyesi tarafından sağlanıyor.




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