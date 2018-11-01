Muratpaşa'da Cumhuriyet ve Atatürk'e vefa konseri

Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Muratpaşa'da çalışmalarını sürdüren koroları aynı sahnede buluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Alyazma Kadın Korosu, Bamteli - Sarızeybek Korosu ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Korosu Cumhuriyet ve Atatürk'e vefa konseri için biraraya geldi. Tiyatro sanatçısı Erdoğan Aydemir'in anlatıcı olarak yer alacağı konserde konuk sanatçılar Fulya Ölmez, Burcu Ezgi Doğan ve Alper Kuş, 173 kişilik dev orkestra ve koroya eşlik edecek.

Cumhuriyet ve Atatürk'e Vefa konseri, 4 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. ‘Hoş gelişler ola' marşıyla başlayacak konserde Vardan Ovası gibi Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.