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23 Haziran 2018 12:12

Muratpaşa’da Dünya Yoga Günü etkinliği

Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda, “Hayata kısa bir ara, şimdi sırada Yogada” etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa’da Dünya Yoga Günü etkinliği

23 Haziran 2018 12:12


Yaz ayları boyunca pazartesi günleri Süleyman Erol Yüzme Havuzu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumaları da Süleyman Evcilmen Spor Salonları’nda yetişkinler için yoga eğitimleri veren Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Gününde özel bir seans düzenlendi. “Hayata kısa bir ara, şimdi sırada Yogada” adıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri Antalya’nın önde gelen yoga akademilerinin eğitmenleri eşliğinde yoga yaptı.




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