Muratpaşa’da Dünya Yoga Günü kutlandı

Yaz ayları boyunca her pazartesi ve cuma günleri, Çağlayan Spor Salonu’nda yetişkinler için yoga eğitimleri veren Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü için 7’den 70’e çok sayıda Muratpaşalıyı biraraya getirdi.

Dünyanın her yerinde kutlanan gün için Çağlayan Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Muratpaşa sakinleri beyaz tişörtlerle katıldı ve Antalya’nın önde gelen yoga akademilerinin eğitmenleri eşliğinde 2 saat boyunca yoga yaptı. Yogayı en basit haliyle ruhu ve bedeni bir takım yöntemlerle eğitmek olarak anlatan Muratpaşa sakinleri, “Bunu yaparken gündelik hayatta karşılaştığınız çevresel faktörler bu eğitim sürecinin ne kadar zor ya da ne kadar kolay olacağını belirliyor. Ama Muratpaşa sakinleri olarak, bu süreci daha kolay yaşıyoruz. Bir belediyenin sunduğu hizmetlerle, yogaya, bedensel ve ruhsal huzur, dinginlik düşüncesine nasıl hizmet ettiğini anlamak için Muratapaşa’da olmak yeter.”