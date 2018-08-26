Muratpaşa’da eğitim kayıtları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı, ortaokul düzeyindeki öğrencilere destek olmak için açtığı Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Eğitim Bilgi Merkezleri’ne kayıtlar Eylül ayı içinde başlayacak. Robotik eğitim, geçen yıl olduğu gibi Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezi’nde verilecek.

Eğitim ve Bilgi Merkezleri’nde, öğrencilere Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve İngilizce ders desteği verilecek. Derslerin yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla; gitar, tiyatro, bilgisayar kodlama, satranç, halk oyunları, sportif aktiviteleri ve zeka oyunları gibi özel dersler de veriliyor. Öğrencilere aynı zamanda sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı programlar da uygulanıyor.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) 586 lise son sınıf öğrencisi kayıt yaptırdı. MURGEM, 300 de liseden mezun olmuş olan öğrenciyi kabul edecek. Mezun öğrenciler, kayıtlarını Eylül ayı içinde yaptırabilecek.