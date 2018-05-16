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16 Mayıs 2018 11:01

Muratpaşa’da fırınlara denetim

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününde iftar sofralarının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınları denetledi.

Muratpaşa’da fırınlara denetim

16 Mayıs 2018 11:01


Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin Ramazan ayını gönül rahatlığıyla yaşamaları için unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Ramazan’ın ilk gününde iftar sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesi üretimi yapan yerleri denetledi. Ekipler, özellikle Ramazan pidelerinin gramajını kontrol ederken, üretim alanlarının hijyen koşulları da titizlikle denetledi. Denetimlerde; işletme sahibi ve çalışanlar, uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi.




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