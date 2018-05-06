Muratpaşa’da Hıdırellez coşkusu

Muratpaşa Belediyesi’nin Hıdırellez kutlamaları Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin de katılarıyla Şükrü Solmaz Parkı’nda saat 18.00’de başladı. Yenikapı’daki Hıdırellez coşkusu Antalya’yı biraraya getirdi.

Kutlamaların açılışında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Gönül gönle, can cana, hep beraber mutlu bir hayatımız var. Sorunlarımız olabilir ama onları da çözmekte kararlıyız” dedi. Muratpaşa’da Türkiye’ye örnek gösterilecek cadde ve sokak yenileme, park çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, ayrıca 21 bin muhtaç insana Muratpaşa’nın yardım elinin ulaştığını ve yıl içinde 12 festival organize ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Ama insan sizlerin arasında kendisi 4 kat daha enerjik hissediyor. Şehrimizin enerjisini, sevgisini, saygısını, coşkusunu artırıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Uysal, Dernek Başkanı Battal Erdoğan’a teşekkür ederken kutlamalar sevilen yerel sanatçı İzmirli Necati’nin sahne almasıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Dilekler Akdeniz’in maviliğinde

Muratpaşa Belediyesi’nin Hıdırellez kutlaması, Pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte, geceden gül ağacına asılan, toprağa gömülen Hıdırellez dileklerinin Akdeniz’in maviliklerine bırakılmasıyla sürdü. Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da erken saatlerde Kaleiçi Yat Limanı’na geldi, vatandaşlarla birlikte buradan demir alan yatlara bindi. Yatta komşularıyla sohbet eden Başkan Uysal, dileğini Akdeniz’e bıraktı.

Üç fidanı andı

Başkan Uysal, daha sonra 46 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı Üç Fidan Parkı’nda anıtı ziyaret ederek andı.