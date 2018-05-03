Muratpaşa’da Hıdırellez kutlaması

Cumartesi, Şükrü Solmaz Parkı’nda başlayacak kutlamalar pazarın ilk ışıklarıyla Kaleiçi Yat Limanı’nda hareket edecek teknelerle Hıdırellez dileklerinin Akdeniz’in mavilikleriyle buluşmasıyla sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi, efsaneleri, inanışları, gelenekleriyle doğanının uyanışının müjdecisi Hıdırellez’i, Antalya’nın Kaleiçi surları dışındaki ilk yerleşim yeri Yenikapı’da kutlayacak.

Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin de katılacağı kutlamalar 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de başlayacak. Antalya’da Hıdırellez kutlamalarının adresi Şükrü Solmaz Parkı olacak. Yenikapılı müzisyenlerin ve sevilen yerel sanatçı İzmirli Necati’nin sahne alacağı kutlamalar gece saat 23.00’de kadar devam edecek.

Pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte, gece gül ağacına asılan ya da toprağa gömülen Hıdırellez dilekleri Akdeniz’in mavilikleriyle buluşması için Kaleiçi Yat Limanı’nda buluşacak. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği organizasyonla saat 05.00’de Yat Limanı’ndan hareket edecek teknelerden Hıdırellez’in en güzel dilekleri Akdeniz’in maviliklerine bırakılacak.