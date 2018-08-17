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17 Ağustos 2018 13:00

Muratpaşa’da hijyen eğitimleri veriliyor

Muratpaşa Belediyesi, cimnastik kursuna gelen çocuklara, hijyen eğitimi verdi.

Muratpaşa’da hijyen eğitimleri veriliyor

17 Ağustos 2018 13:00


Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce verilen hijyen eğitimlerinde, 3 bin kişiye ulaşıldı. Muratpaşa Belediyesi spor okulunda cimnastik kursuna gelen çocuklara, hijyen eğitimi verildi. Çocuklara; eğitim sonrası sabun, hijyen alışkanlıkları gibi eğitimler verildi. 7’den 70’e her bireye verilen hijyen eğitimleri ile toplum sağlığının korunması amaçlanıyor.



Yetişkinlere de hijyen eğitimi veriliyor


Hijyen alışkanlığı kazanıp, gündelik hayatta uygulamalarını özendirmek için çocuklara, sertifikanın yanı sıra sabun gibi küçük hediyelerde veriliyor. Hijyen eğitimi çocukların yanı sıra yetişkinlere de veriliyor. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı gönüllü öğreticisi olan Muratpaşa Belediyesi personeli Yüksek Biyolog Beyhan Öncül tarafından verilen yetişkin hijyen eğitimleri 8 saatlik bir programı kapsıyor. 8 saatlik eğitim sonrası yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü onaylı ‘Hijyen Sertifikası’ veriliyor.




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