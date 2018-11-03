Muratpaşa'da iki park yenilendi

Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi'nde Seyit Ali Pamir ve Güzeloba Mahallesi'nde yer alan Örnekköy Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yenilenen iki parkın yaklaşık büyüklüğü 5 bin metrekare olarak açıklandı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da 1990'lı yılların başında yapılan Üçgen ve Güzeloba Mahallelerindeki iki parkta Ağustos ayında başladığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Antalya'nın eski belediye başkanlarından Seyit Ali Pamir'in adını taşıyan, Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde bulunan 594 metrekarelik genişliğe sahip Seyit Ali Pamir Parkı'nda çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanı ve grubu, dinlenme alanı yenilendi. Sulama sistemi de kurulacak olan parkta bitki örtüsü de değiştirildi. Güzeloba Mahallesi'nde aynı zamanda bulunduğu bölgenin adını taşıyan Örnekköy Parkı'nda da eski donatı ekipmanlarının tamamen kaldırıldı. Mahalle, 4 bin 400 metrekare genişliğe sahip parkta 3 ay süren çalışmalar sonunda yeni basketbol sahası, kamelyaları, fitness grubu ve çocuk oyun alanıyla yepyeni bir park kazandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede 4,5 yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle sosyal donatı alanlarında büyük bir yenilenmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Doğalgaz altyapı çalışmalarıyla paralel olarak Gençlik, Deniz, Yüksekalan, Memurevleri gibi Antalya'nın eski mahallerinin cadde ve sokaklarında büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Bu çalışmalarla birlikte eski park alanlarında bir yenileme süreci gerçekleştirdik. Aydın Kanza Parkı, tarihi Üç Kapılar'ın önünde bulunan alanı bu çalışmalarımızın örnekleri olarak sıralayabiliriz. Yenileme çalışmalarının tamamladığı Seyit Ali Pamir ve Örnekköy Parkaları da artık bölgenin ihtiyacına cevap vermekten uzaktı” diye konuştu. Başkan Uysal, parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının basit revizyonlar olmadığını, asfalt çalışmalarında olduğu gibi eski tüm donatı ekipmanlarının, bitki örtüsünün kaldırıldığını belirtti.