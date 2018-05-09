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09 Mayıs 2018 12:09

Muratpaşa’da ilk iftar engellilerle

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da, 25 ayrı noktada iftar sofrası kuracak.

Muratpaşa’da ilk iftar engellilerle

09 Mayıs 2018 12:09

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Razaman’ın ilk günü 16 Mayıs’ta, engelli vatandaşlarla birlikte iftar yapacak.


Muratpaşa Belediyesi, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Ramazan ayı boyunca, ilçenin 25 ayrı noktasında 56 mahalleyi kapsayacak iftar sofraları kuracak. Sadece soğuk sıkma zeytinyağı ve tereyağı kullanarak hazırlanacak iftar menüsü çorba, tavuk sote, pilav ve tatlıdan oluşacak.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan’ın ilk gününde Engelliler Haftası dolayısıyla Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de 2 bin kişinin davetli olduğu iftara katılacak. Hafta, Tarım-Yeşilova ve Yenigün-Gebizli Mahalleleri için düzenlenecek iftarlarla devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda Duman konseriyle devam edecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ise 20 bin kişilik iftariyelik kumanya servis edecek.




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