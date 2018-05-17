Muratpaşa’da ilk iftar engellilerle

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk iftar sofrasını 10-16 Mart Engelliler Haftası dolayısıyla Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de kurdu. Yaklaşık 2 bin kişinin davetli olduğu iftara Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe’yle birlikte katıldı.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’ın da yer aldığı iftar programında hep birlikte edilen duaların ardından Razaman ayının ilk orucu açıldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetleri alanında Türkiye’ye örnek nitelikte çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Ancak bunlarını ötesinde Muratpaşa’dan dünyaya sevgi, saygı, kardeşlik ve beraberlik iklimini yaymak için mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Her türlü siyasi ve sosyal mülahazanın ötesinde toplumsal beraberliğimizi, şehir kültürümüzü yükseltmek insanları komşu olmaktan onur duyan halde görmek yaptığımız parktan, asfalttan çok daha önemli geliyor bize. Bizim için hepsinden önemlisi, insanlarımızı etle tırnak gibi birarada görmek. Geleceğe çocuklarımızı berabere büyüttüğümüz bilinciyle yaklaştıklarını görmek en çok onur duyduğumuz, sevindiğimiz şey.”

Muratpaşa Belediyesi’nin engellilerle birlikte Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlediği ilk iftar programı Karagöz Hacivat gösterisiyle sona erdi.