Muratpaşa’da ilk iyi komşu Nuri Özkul oldu

Başkan Uysal, döviz kurunu sabitleyen Özkul’u işyerinde ziyaret ederek kutladı.

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin herkesi zora soktuğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, özellikle mülkünü kiraya verenlere, iyi komşuluk adına ABD Doları’nı 4 TL’ye, Euro’yu da 5 TL’ye sabitleme çağrısı yapmıştı. Başkan Uysal’ın bu çağrısına ilk olumlu cevap Eczacı Nuri Özkul’dan geldi. Başkan Uysal’ın çağrısına olumlu yaklaşan Özkul, döviz kurunu sabitledi. Başkan Uysal, Eczacı Özkul’u Meltem Mahallesi’ndeki işyerinde ziyaret ederek kutladı.

“Herkesin yararı var”

Gecen hafta; özellikle mülklerini kiraya veren komşularından döviz kurunu sabitlemelerini rica ettiğini belirten Başkan Uysal, “İnsanımıza çağrımız; mümkün olduğunca, maksimum düzeyde bu akışa direnmeleri. Direnelim ki; piyasamızı daha dengeli stabil tutalım, tutmaya gayret edelim. Bunda, herkesin yararı vardır” dedi.

“Bu hassasiyet yayılsın”

Başkan Uysal şöyle devam etti:

“Bu alicenaplığı, bu iyi komşuluğu sergilerlerse, kurları sabitlemeyi kabul ederlerse; tüm kent sakinleri olarak, kenti temsil eden tüzel kişilik, belediye olarak teşekkür edelim dedik. Nuri Özkul ağabeyimiz, bu çağrımıza hemen olumlu cevap veren komşularımızdan biri. Çağrımıza uyup, döviz kurunu sabitlediği için kendisini ziyaret edip, teşekkür etmek istedim. Hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetin yayılmasını temenni ediyorum.”

“İyi Komşuluk”

Başkan Uysal çağrısında; döviz kurunu sabitleyenlere, törenle ‘İyi Komşuluk Belgesi’ vereceklerini açıklamıştı. Uysal, ‘İyi Komşuluk Belgesi’ alanların; başta Süleyman Erol Yüzme Havuzu olmak üzere belediyenin tüm spor tesislerinden ücretsiz yararlanacağını, ayrıca belediyenin tüm etkinliklerinde VIP konuk olarak ağırlanacaklarını belirtmişti.