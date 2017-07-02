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02 Temmuz 2017 12:17

Muratpaşa’da Kaleiçi’ne davet var

Antalya’da sur duvarlarıyla çevrili tarihi şehir merkezi Kaleiçi’nde Muratpaşa Belediyesi’nin 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, 7 sanatçı tarihi kentin 7 farklı noktasında yapacakları enstalasyon çalışmalarıyla “İçeri Gel” diyecek.

Muratpaşa’da Kaleiçi’ne davet var

02 Temmuz 2017 12:17


Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, geleneksel mimariyle yöresel mutfağının buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleriyle ve füzyon mutfağının en seçkin örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi, içinde birçok sanat disiplinin barındıran son yüzyılının en sıra dışı sanat çalışması enstalasyon sergisine ev sahipliği yapacak.


7 sanatçı 7 farklı nokta


Muratpaşa Belediyesi’nin 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde 7 sanatçı, Çağdaş Polat Sarıkaya, Emrah Man, Enver Güner, Özgü Gündeşliğioğlu, Selen Tokgöz, Seyhan Erdem ve Yılmaz Aras ‘Yerleştirme Sanatı’ olarak Türkçeleştiren enstalasyon çalışmalarıyla kent sakinlerini ve turistleri tarihi kapılardan girilen Kaleiçi’ne çağıracak.


Kaleiçi’nde 7 sanatçının 7 farklı noktada yapacağı çalışmalarda balon, elyaf gibi materyaller kullanılacak. Alışılagelmişin aksine herhangi bir sanat nesnesi içermeyen bu çalışmada anlam izleyicilerin katılımıyla ortaya çıkacak.


Muhittin Selamet anısına


Festivalde ayrıca, sanat çalışmalarını ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta atölyesinde sürdüren Antalyalı Ressam Muhittin Selamet anısına bir sergi de açılacak. Dr. Terlan Mehriyeva Azizzade’nin küratörlüğünü yapacağı sergi Kandiller Sokak’ta açılacak. Festival süresince açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.




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