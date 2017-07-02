Muratpaşa’da Kaleiçi’ne davet var

Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, geleneksel mimariyle yöresel mutfağının buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleriyle ve füzyon mutfağının en seçkin örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi, içinde birçok sanat disiplinin barındıran son yüzyılının en sıra dışı sanat çalışması enstalasyon sergisine ev sahipliği yapacak.

7 sanatçı 7 farklı nokta

Muratpaşa Belediyesi’nin 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde 7 sanatçı, Çağdaş Polat Sarıkaya, Emrah Man, Enver Güner, Özgü Gündeşliğioğlu, Selen Tokgöz, Seyhan Erdem ve Yılmaz Aras ‘Yerleştirme Sanatı’ olarak Türkçeleştiren enstalasyon çalışmalarıyla kent sakinlerini ve turistleri tarihi kapılardan girilen Kaleiçi’ne çağıracak.

Kaleiçi’nde 7 sanatçının 7 farklı noktada yapacağı çalışmalarda balon, elyaf gibi materyaller kullanılacak. Alışılagelmişin aksine herhangi bir sanat nesnesi içermeyen bu çalışmada anlam izleyicilerin katılımıyla ortaya çıkacak.

Muhittin Selamet anısına

Festivalde ayrıca, sanat çalışmalarını ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta atölyesinde sürdüren Antalyalı Ressam Muhittin Selamet anısına bir sergi de açılacak. Dr. Terlan Mehriyeva Azizzade’nin küratörlüğünü yapacağı sergi Kandiller Sokak’ta açılacak. Festival süresince açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.