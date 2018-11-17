Muratpaşa'da komşular kucaklaştı

Muratpaşa Belediyesi, 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü ve 17 Kasım Dünya Komşular Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Muratpaşa Belediyesi, 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü ve 17 Kasım Dünya Komşular Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Komşularına Türk kahvesi ikram eden Muratpaşa Belediyesi, 2 ayrı noktada düzenlediği etkinlikle de komşuları buluşturdu.

Kutlamalar ilk olarak Sinan Mahallesi'nde bulunan Kozaklı Komşu Evi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri ve Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evi üyelerinin buluştuğu etkinlikte herkesin evinde hazırladığı pastalardan, böreklerden sofralar kuruldu, çaylar demlendi. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'nin de katıldığı kutlamalarda keyifli bir sohbet ilerleyen saatlerde yerini Ankara oyun havalarına bıraktı.

Başkan Yardımcısı Cephaneci, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da herkesin mutlu, huzurlu, saygı ve sevgi içinde bir arada yaşadığını söyledi. Muratpaşa'da her geçen gün gelişen bu ortamın, komşuluk ilişkilerinin daha da derinleşmesi için belediye olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Cephaneci, “Bu huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere de ‘Durun, kardeşim' diyoruz. Fısat vermiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Komşular Günü kapsamında Memurevleri Mahallesi'nde Türk kahvesi dağıttı. Çevreci Komşu Kart kapsamında evsel atıkların toplandığı Memurevleri Mahallesi'nde Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyerek Tük kahvesi hediye etti.

Beledipenin bir diğer etkinliği ise Antalya Giritliler Derneği ve Giritli Al Yazma Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlendi. Üçgen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Dernek Başkanı Cem Çon, her ne kadar komşuluk ilişkileri gün be gün zayıflasa da Antalya'nın Şarampol olarak tarif edilen bölgesinde bu ilişkilerin hala canlı, komşuluk değerlerinin hala geçerli olduğunu söyledi. Al Yazma Kadın Korosu'nun konser verdiği etkinlikte mahalle sakinleri keyifli bir gün yaşadı.