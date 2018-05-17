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17 Mayıs 2018 11:48

Muratpaşa’da metruk binalar yıkıldı

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde kullanılmayan 10 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Muratpaşa’da metruk binalar yıkıldı

17 Mayıs 2018 11:48


Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda Kızıltoprak Mahallesi’nde 10 metruk binanın yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirdi.


Yıkılacak binalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’yle gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda belirlenirken yıkımlar sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Tüm binaların yıkım öncesi boş olup olmadığı tek tek kontrol edildi. Kontrollerin ardından iş makineleriyle yıkım gerçekleştirilirken yıkılan binalar sürekli ıslatılarak oluşan tozun en aza indirilmesi de sağlandı.


Yetkililer, Muratpaşa Belediyesi olarak son 2 yıldır Emniyet Müdürlüğü’yle metruk binalar konusunda çok sıkı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Özellikle Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi ve çevresinde söz konusu süre içinde çok sayıda yıkım ve temizlik işlemenin gerçekleştirildiği belirtildi.




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