Muratpaşa'da milli gurur

Antrenörlüğünü Muratpaşa'nın deneyimli çalıştırıcısı Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takım'da Muratpaşa'dan 5 oyuncu bulunuyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Makendonya'nın Üsküp kentinde oynayacağı 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosu belli oldu. Başantrenörlüğünü Muratpaşa Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takım'ın 22 kişilik aday kadrosunda Muratpaşa'dan kaleci Merve Durdu, sol kanat oyuncusu Yasemin Şahin, sol kanat oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, sağ kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve pivot Cansu Akalın yer alıyor.

Muratpaşa, A Milli Kadın Hentbol Takımı'na en çok oyuncu gönderen kulüp olurken aynı zamanda Milli Takım kampına da ev sahipliği yapacak. Dünya Şampiyonası için 19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da kamp girecek olan Milli Takım, hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu ve Antalya Spor Salonu'nda yapacak.