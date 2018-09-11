Muratpaşa'da Münir Özkul Kreşi açılacak

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 derslik ve 2 uyku odasıyla 100 öğrenci kapasiteli Bayındır Mahallesi'nde bulunan Münir Özkul Kreşi, 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Dutlubahçe, Ermenek ve Konuksever Mahalleleri'nde sosyal kreşler hizmete açan Muratpaşa Belediyesi, Bayındır Mahallesi'ne inşa ettiği kreşini yeni eğitim yılıyla birlikte resmen hizmete açıyor. İlçeye 4'üncü sosyal kreşi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hizmetin, en güzelini ve en iyisini sunmak için 16-17 saat çalışıyoruz. Bizim ödülümüz, komşularımızın ve çocuklarımızın mutluluğu. MURGEM, eğitim bilgi merkezlerimizin yanı sıra özellikle sosyo-ekonomik yetersizlik yaşayan ailelerimizin çocuklarının okul öncesi eğitim alabilmeleri için hizmete açtığımız sosyal kreşlerimizin sayısını 4'e çıkardık. Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Merkez Kreşimizle birlikte Muratpaşa Belediyesi olarak 5 kreş ve gündüz bakımevimiz hizmet veriyoruz” diye konuştu.

5 Ocak'ta hayata veda eden Hababam Sınıfı'nın ‘Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un adını taşıyan kreş, 100 öğrenci kapasitesine sahip. 5 derslik ve 2 uyku odasının yer aldığı kreş, 2017-2018 eğitim ve öğreti yılının 2'nci döneminde tamamlandı. İlk öğrencilerini bu dönemde alan kreşin resmi açılışı 17 Eylül Pazartesi gerçekleştirilecek. Açılış töreni saat 10.00'da başlayacak. Münir Özkul Kreşi'ne Muratpaşa'da ikamet eden öncelikli tek ebeveynli ailelerin çocukları, şehit ve gazi çocukları olmak üzere, sosyo-ekonomik yetersizlik durumu tespit edilen ailelerin 36-72 ay arası yaş grubundaki çocukları kabul ediliyor.