Muratpaşa'da Münir Özkul Kreşi açıldı

Belediye Başkanı Uysal, “Sosyal belediyecilikte Antalya'da devrim yaptık” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır ve Soğuksu Mahallelerinin kesiştiği noktada yapımını gerçekleştirdiği ve Hababam Sınıfı'nın ‘Mahmut Hoca'sı Türk sinemasının büyük ismi Münir Özkul'un adını taşıyan sosyal kreşi yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde törenle açıldı.

Açılışta CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin başta olmak üzere çok sayıda davetli, mahalle sakini ve veliler katıldı.

Sunuculuğunu Münir Özkul Kreşi ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerinin yaptığı tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Minik öğrencilerin hep bir ağızdan ‘Andımız' ı okuduğu törende, öğrencilerin rengarenk kıyafetleriyle dans gösterileri büyük alkış aldı.

“Bu ülke bizim, bu halk bizim”

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, belediyelerin görevinin sadece fiziksel ihtiyaçları gidermek olmadığını söyledi. Günlük hayatta işe yaramayan, devasa binaları ihale etmenin ve bunu görkemli bir kamu yararı olarak sunmanın hiçbir anlamı olmadığını belirten Başkan Uysal, “Sosyal fayda üretmek gerekiyor. Bu ülke bizim, bu halk bizim. Biz bizeyiz. Birbirimize yapacağımız hiçbir artistik hareketin faydası yok” dedi.

“Övünen biri değilim”

Sosyal hizmetlerin kamu yönetiminin ayrılmaz parçası olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa'da asfalt altyapımızı yeniliyoruz. 650 dönüm yeni yeşil alan ürettik ve üstelik buralarda kullandığımız bitkileri kendimizi üretiyoruz. Çöp konteynerlerini yer altına alıyoruz. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin yapımını gerçekleştirdik. 8 spor tesisini hizmete açtık. Bunlar tamam ama yetmez. Sosyal belediyecilikte Antalya'da devrim yaptık. Net. Övünen biri değilim ama bunu söylemediğimiz zaman da doğru ve yanlış yapanı toplumun önüne sunma şansınız olmuyor.”

“Bu çocuklar annesi babası kim olursa olsun hepimizin”

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 kreş, 3 yaşlı evi, 3 eğitim ve bilgi merkezi ve Muratpaşa Gençlik Merkezi, engelli hizmetleri, evde bakım hizmetleri, Al Yazma, Mor Makas gibi kadınlara yönelik çalışmalarla bir anlayışın temsilcisi olduğunu belirten Başkan Uysal, “ Eğitim kurumlarımızda 4 bin çocuğumuz var. Hepsi ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları. Bu çocuklar annesi babası kim olursa olsun hepimizin. Bu çocuklar yetişirken hem milli kültürümüzü alacaklar hem de dünyaya açılacaklar” diye konuştu.

“Eğitim sağlama imkanı bulacak”

Açılışı gerçekleştirilen Münir Özkul Kreşi'nin aynı zamanda ‘Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca şahsında temsil ettiği değerlerin, sahip olduğu felsefenin yaşayacağı bir kurum olacağını söyledi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mahmut Hoca'nın kamunun bir tek kuruşuna göz dikmesi mümkün mü? Yalan söylemesi, doğruluktan dürüstlükten şaşması mümkün mü? Çocukların geleceğiyle ilgili bitmez tükenmez bir azim hissediyor mu, ama Mahmut Hoca'da bir disiplin var mı, sevgi var mı? Yeniliklere ilime, irfana açık mı? Atatürk'ün izinde mi? Dünyaya açık mı? İşte Hababam Sınıfı'nın bütün filmlerinde bunların hepsini görebilirsiniz. İşte çocuklarımız bu kültürle yetişecekler. Çalışmak zorunda olan, piyasada kreşlere maddi gücü yetmeyecek ailelerimiz burada çocuklarına iyi bir eğitim sağlama imkanı bulacak.”

Konuşmasının ardından kreş, eğitim ve bilgi merkezleri ve MURGEM öğrencileri Başkan Uysal'a teşekkür çiçeği takdim etti. Tören, katılımcıların hep birlikte Münir Özkul Kreşi ve Gündüz Bakım Evi'nin açılış kurdelesini kesmesi ve ardından kreş binasını gezmeleriyle sona erdi.