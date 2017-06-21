Muratpaşa’da Ramazan ayı bir başka

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, birliği ve beraberliği paylaşıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken iftar sofrasını Dutlubahçe Mahallesi’nde kurdu. Eski Sanayi esnafıyla birlikte yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda Belediye Başkanı Ümit Uysal, sıraya girdi ve vatandaşlarla birlikte iftar yemeğini aldı.

Birlikte edilen duaların ardından oruçların açıldığı iftarda konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa’da Ramazan ayının bir başka yaşandığını belirterek, “50 bin komşumuzla iftar paylaşıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, birliği ve beraberliği paylaşıyoruz” dedi. Başkan Uysal, iftarını birlikte yaptığı vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Muratpaşa’da bütün insanları sevgiyle kucakladıklarını belirten Uysal, “Tek bir şeyi hatırlatıyoruz, bu görevlerde bulunanlar, siyasetle uğraşanlar çok kibirlenirler ama siz onlara bakmayın; yediğini lokma kendi verginizdir, kendi helal lokmanızdır” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Dutlubahçe Mahalle Muhtarı Zeki İmirgi, çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a çiçek takdim etti.