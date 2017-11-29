Muratpaşa’da randevusuz görüşmeler

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her Çarşamba belediye fuayesinde gerçekleştirdiği ‘komşu buluşmaları’ devam ediyor.

Temel hizmetlerden sosyal hizmetlere ilçenin her türlü sorunun konuşulduğu, talep ve önerilerle birlikte çözüm yollarının da değerlendirildiği randevusuz görüşme saatlerinde Muratpaşa için farklı projeler de ele alınıyor. Randevusuz görüşme saatlerinde Kadir Öztekin, üzerinde Muratpaşa Belediyesi’nin logosunun bulunduğu güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı projesini Uysal’a sundu.

Başkan Uysal, fuayede projesinin küçük bir modelini de kuran Öztürk’ün çalışmasıyla yakından ilgilendi, çalışma prensibi, sisteminin dayanıklılığı gibi konularda bilgi aldı.