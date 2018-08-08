Muratpaşa’da randevusuz görüşmeye sürpriz konuk

Dönem Antalya Milletvekili Hasan Namal da vardı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek har Çarşamba Turunç Masa’da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde bu hafta da Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla bir araya geldi. Başkan Uysal, komşularının yaşadıkları sıkıntı, istek, öneri ve memnuniyetlerini dinledi.

Başkan Uysal, saat 08.15’i gösterdiğinde her Çarşamba olduğu gibi bugün de, belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da mesaisine; randevusuz görüşme ile başladı. Başkan Uysal’ın bu haftaki ziyaretçileri arasında 18 ve 19. Dönem Antalya Milletvekili Hasan Namal da vardı. Namal; randevu alarak değil, özellikle randevusuz görüşme programında ziyaret etmek istediği için geldiği belirterek çalışmalarından dolayı, Başkan Uysal’ı kutladı. Başkan Uysal’ın randevusuz görüşme programı öğle saatlerine kadar sürdü.