Muratpaşa'da sanat var etkinlikleri

Muratpaşa Belediyesi, “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleriyle 9 konsere ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi, 29 Kasım'dan 27 Aralık'a, bir ay süresince Kerem Görsev, İdil Biret, Şefika Kutluer, Dilek Türkan, Cihat Aşkın gibi müziğin önemli isimlerini sahnesinde misafir edecek.

Cazdan klasik müziğe, flütten piyanoya, kısaca yerel evrensele uzanan müzik yolculuğu, 29 Kasım Perşembe günü Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak. Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseri saat 20.00'de başlayacak. “Muratpaşa'da sanat var” başlığı altında gerçekleştirilecek konserlerin 2'incisi ise 1 Aralık Cumartesi gerçekleştirilecek. Kış mevsiminin ilk gününde Türk müziği tınılarını modern bir bakış açısı ile geniş kitlelere taşıyan Dilek Türkan, yeni albümü “An” ve unutulmaz eski şarkılarıyla

Türkan Şoray sahnesinde olacak.

Konserler, 5 Aralık Çarşamba Cihat Aşkın ve Mehru Ensari, 9 Aralık Pazar İdil Biret, 11 Aralık Salı Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş ve piyanoda Tulio Gagliardo'dan oluşan 3 Basses konserleriyle devam edecek. 15 Aralık Cumartesi günü ise Ahmet Murat Gedikli'nin genel sanat yönetmenliğini üstlendiği ve bestelerine imza attığı, Murat Demirbaş'ın anlatıcı olarak yer aldığı, bağlama sanatçısı ve solist İlke Türkdoğan, bariton Serkan Kocadere, mezzosoprano Ferda Yetişer'in ortak çalışması Aşık Veysel: ‘Uzun İnce bir Yol' sahnede olacak.

Konserler, 19 Aralık Çarşamba AyşeDeniz Gökçin Beethoven'den Rock'a projesiyle Antalyalı müzikseverlerle buluşacak. 21 Aralık Cuma akşamı ise ‘sihirli flüt' Şefika Kutluer'in solist olarak katılacağı şef Jeremy Walker'in yönetiminde Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.

Muratpaşa'da Sanat Var konserlerinin kapanışında, 27 Aralık Perşembe, Emir Ersoy'un son projesi olan RocKuba albümünde bir araya geldiği oyuncu Gonca Vuslateri'yle ilk defa canlı olarak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Yaklaşık 1 ay boyunca 9 konsere ev sahipliği yapacak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konserler saat 20.00'de başlayacak. Konser biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesi, Turunç Masa ve www.biletantalya.com üzerinden satışa sunulurken tam bilet 35 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi.