Muratpaşa’da Sedir Mahallesi kapalı pazar yeri açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik’ hükümleri gereği, 2017 yılı sonuna kadar kaldırılacak sokak pazarlarının yerine kurulacak kapalı pazar yerlerini son halkası Sedir Mahallesi’nde hizmete açıldı. Yaklaşık bin 500 metrekare alanda geniş tezgah aralığıyla yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların da rahatlıkla alışveriş yapabileceği pazar yerinde ilk pazar Perşembe günü kuruldu.

Günün erken saatlerinde tezgahlarını açmak için Sedir Mahallesi Kapalı Yeri’ne gelen esnaf, rahat bir şekilde tezgahlarını kurdu. Tezgahların kurulması, etiketlerin yerleştirilmesinin ardından Sedir kapalı Pazar Yeri’nde esnaf ilk siftahını yaptı. Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Sedir Mahallesi, yeni kapalı pazar yeriyle cadde ve sokaklara yayılan eski pazarının mahalle yarattığı trafik sıkışıklığından kurtulurken akşam hazırlayacakları iftar sofrası için alışverişlerini yaptı.