Muratpaşa'da "Sera Akademisi" kurulacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) ile Ermenek'te 2 bin metrekare alanda ‘sera akademisi' kurulması için protokolü imzaladı.

Muratpaşa Belediyesi ve SERKONDER arasında Ermenek Mahallesi'nde sera akademisi kurulması için işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Uysal, SERKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Barış Aydoğdu'nun katıldığı protokol imza töreninde Türkiye'nin modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ve yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimini gerçekleştirmesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun beraberinde sektöre ilişkin yeni bir planlama sürecini gerektirdiğinin altını çizen Başkan Uysal, özellikte örtü altı tarımın başkenti konumunda bulunan Antalya'da yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Muratpaşa Belediyesi olarak SERKONDER'le bu konuda öncü olacak bir çalışmayı hayata geçirmenin ilk adımının bu protokolle attıklarını belirten Başkan Uysal, “Yüzde 98'i yerli üretim olan son teknoloji ile donatılacak bir eğitim serası kuruyoruz. Kadın çiftçilerimizi orada eğitime alacağız. Amacımız çiftçiliği hem yüksek teknolojiye hem de yüksek katma değere taşımak” diye konuştu. Başkan Uysal seranın Ermenek Mahallesi'nde 2 bin metrekare alanda kurulacağını belirtti.