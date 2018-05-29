Muratpaşa’da ‘Sokakta Spor Var Şenliği’

Muratpaşa Belediyesi, tarafından sokakta spor var adı altında düzenlenen etkinlikte geçmişten bugüne sokak oyunları ve belediyenin spor okullarında eğitimi verilen spor branşları biraraya getirildi. Haftasonu Meltem Mahallesi Pazar yerinde düzenlenen ilk etkinliğin ardından şenlik Yenigöl Mahallesi’ne taşındı.

Mahallede bulunan spor tesislerinde bütün bir mahalle ip atlayıp futbol oynadı, pilates yapıp çim hokeyi denedi. Etkinlik Cumartesi saat 14.00’de Konuksever Stadı’nda Pazar ise yine aynı saatte Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edecek.