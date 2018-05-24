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24 Mayıs 2018 13:06

Muratpaşa’da squash şöleni

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10’u milli olmak üzere 90 sporcunun katılımıyla Türkiye’nin en büyük squash turnuvalarından birini gerçekleştirdi.

Muratpaşa’da squash şöleni

24 Mayıs 2018 13:06


Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği ’19 Mayıs Gençliği Squash Turnuvası’na 10’u milli olmak üzere 90 sporcu katıldı. Üç gün boyunca devam eden turnuvada, sporcular 8 kategoride, saat 08.00’den 22.00’ye devam eden karşılaşmalarda şampiyonluk için mücadele etti.


Muratpaşa Belediyesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve İran’dan sporcularla Türkiye’nin en büyük squash turnuvalarından birine imza atarken Muratpaşa Belediyespor’un squash sporcuları da her kategoride ilk 4’e girmeyi başardı.


Muratpaşa Belediyespor’da Reyhan Akkaya’nın çalıştırdığı sporculardan Dmitry Kolesnik, Genç Erkekler kategorisinde birinci olurken aynı kategoride Kaan Mızrakçı 3’üncü oldu. Gençler kızlar kategorisinde Şebnem Semiz 4’üncü olurken Orta Seviye Erkeklerde Arda Çetin 2’nci, Alp Tülü 3’üncü oldu. Orta Seviye Kadınlarda 3’üncülük Bernil Çakır’ın olurken 4’üncü sıraya İpeksu Dolma yerleşti. Teşvik kategorisinde ise birinci Arzu Yıldırım olurken, 2’nci Aleyna Yıldırır, 3’üncü Şermin Aktan oldu.


Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Şimşek, kulüp sporcusu olarak mücadele ettiği İleri Seviye Erkekler kategorisinde ise antrenörlüğünü Burhan Atasoy’un yaptığı Bahadır Fırat 1’inci, Can Taştan 2’nci, Levent Uğurlu 3’üncü ve Ergin Yörükoğlu da 4’üncü oldu.




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