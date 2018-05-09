Muratpaşa’da Trafik Haftası eğitimleri

Muratpaşa Belediyesi’nin akülü arabalarla uygulamalı trafik eğitimi verdiği, ışıkları, yaya geçitleriyle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir örneğinin oluşturulduğu Trafik Park, 5-11 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Antalya’nın ilçelerinden gelen öğrencileri ağırladı.

Korkuteli’den Dereköy Ortaokulu, Kızılcadağ İlkokulu ve Aksu’dan Hacıaliler İlkokulu öğrencileri, parkta önce trafik polisi tarafından verilen derse katıldı. Burada trafikte nasıl davranmaları gerektiğini, trafik işaretlerini anlamlarının öğrenen öğrenciler sonrasında uygulamalı olarak öğrendiklerini pekiştirdi. Eğitimin tamamlanmasının ardından öğrencilere sertifikaları verildi.