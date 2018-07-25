Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 10:38

Muratpaşa’da vergi borcu yapılandırma mesaisi

Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz’da sona erecek vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için tüm vezneleriyle hafta sonu da hizmet verecek.

Muratpaşa’da vergi borcu yapılandırma mesaisi

25 Temmuz 2018 10:38


Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Salı sona erecek vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için dizi önlem aldı. Bu kapsamda hizmet binasında bulunan merkez vezne ile Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya, Konuksever ve Tapu Kadastro Müdürlüğü binasındaki vezneleri hafta sonu da hizmet verecek. Emlak ve çevre temizlik vergisi, işgaliye ve idari para cezalarını kapsayan yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç