Muratpaşa’da Yaz Spor Okulları törenle açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin farklı yaş guruplarına yönelik 24 ayrı branşın ve engellilere yönelik yüzme kursunun da bulunduğu Yaz Spor Okulları açılış töreni Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Başkanvekili İbrahim Cephaneci, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Muratpaşa Belediyespor yöneticilerinin yanı sıra 25 Ağustos’a kadar devam edecek yaz spor okulunun öğrencileri katıldı.

Sporda dev atılım

Törende Başkanvekili Cephaneci, Muratpaşa’da, 7’den 70’e herkesin spor ve sanatla uğraşmasını, hayatının bir yerinde spora ve sanata yer açmasını istediklerini söyledi. Bunun için sporda altyapı yatırımları konusunda Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Cephaneci, Güzeloba, Dilşad Refizade, Namık Kemal ilkokullarıyla Ermenek Ortaokulu bahçelerine spor salonları inşa edildiğini, 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte hizmete açılacak salon inşaatının da sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’yla gerçekleştirilen işbirliğiyle yapılan bu salonların eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin sonrasında ise mahallelilerin kullanımına açık olduğunun altını çizen Cephaneci, bununla birlikte, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’ni hizmete açtıklarını ve göreve geldiklerinde yüzde 60’ı tamamlanmış olan Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nu da tamamladıklarını söyledi.

Yılın ilkleri

Muratpaşa’da tüm bu yatırımların temel hedefinin sporun bir kültür olarak yerleşmesi olduğunu aktaran Cephaneci, yaz spor okulları da bunun en önemli parçası olduğunun altını çizdi. Yaz spor okullarında bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye Hokey Federasyonu’yla yapılan çalışma sonucunda çim hokeyi kursu açıldığını söyleyen Cephaneci, bununla birlikte 8 - 12 yaş arası çocuklarımız için plaj voleybolu ve plaj futboluyla birlikte yetişkinler için yaz döneminde tenis, squash, badminton, fitness, su cimnastiği branşlarında da kurslar açıldığını aktardı.

Türkiye’nin en iyisi

Dünyada sporun yükseldiği ülkeler kitlelerin spor yaptığı, sporun yarıştan önce insan kalitesine, insan sağlığına yaptığı katkıyı ön plana alıp, sporun yaşam şekline dönüşebildiği ülkeler olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Cephaneci, “Başkanımız Sayın Ümit Uysal’ın vizyonuyla Muratpaşa bugün 11 bin kişinin düzenli spor yapabildiği bir ilçe durumundadır. Bunun altyapısı oluşturulmuştur. Muratpaşa Türkiye’nin nüfusa göre kitle sporu yaptırmada 1 numaralı belediyesidir” diye konuştu.

Cephaneci’nin konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi’nin yaz spor okullarına devam eden öğrenciler küçük gösteriler sunarken onlar için sürpriz töreninde sonunda ortaya çıktı. Transformers’dan Kaptan Amerika’ya son dönemin en çok ilgi gören çizgi ve animasyon karakterleri çocuklarla buluştu. Törende ayrıca Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası da sahne aldı. Muratpaşa’nın genç müzisyenleri açılış heyecanına ‘İzmir Marşı’yla ortak oldu.