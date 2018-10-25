Muratpaşa'da Yeliz Özel fırtınası

Avrupa maçlarının ardından lige dönen Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 4'üncü hafta erteleme maçında, deplasmanda, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübünü 27-31 yendi. Maça, takımın deneyimli ismi Yeliz Özel damgasını vurdu. Özel, 10 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Muratpaşa Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası maçlarının ardından Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne geri dönüş yaptı. Muratpaşa Belediyespor, ligin 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaştı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynan ve Özgür Benli ve Savaş Yüksek hakem ikilisinin yönettiği maçın ilk yarısını Paşanın Melekleri 13-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı arttırarak maçtan 27-31 galip ayrılan Muratpaşa'da Yeliz Özel maça damgasını vurdu. 38 yaşındaki oyuncu, kaydettiği 10 golle maçın yıldızı olurken, Paşanın Melekleri'nde Yasemin Şahin 6, Didem Hoşgör Binboğa ve Yağmur Toprak 4'er sayı kaydetti.

Muratpaşa, bu hafta kendi evinde; 28 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Osmangazi Belediyespor'la karşılaşacak.