Muratpaşa'da yeni kültür sanat sezonu muhteşem başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Türk sinemasının ‘Sultan'ı Türkan Şoray'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ilk gösterimi Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ‘Türküyem'le yaptı. Adını taşıyan Kültür Merkezi'ndeki gösterimi Türkan Şoray da büyük bir ilgiyle izledi.

Muratpaşa Belediyesi'nde festivaller, konserler, paneller ve tiyatro gösterileriyle devam eden kültür-sanat sezonunda yeni dönem Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışıyla resmen başladı. 677 seyirci kapasiteli salona sahip Kültür Merkezi'nin açılışında Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ‘Türküyem'i sahnelendi.

Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve Türkan Şoray kırmızı halıdan geçerek birlikte salona geldi. Şoray, hınca hınç dolu salonu selamladıktan sonra kendisi için ayrılan yere geçti.

‘Yüksek Yüksek Tepeler', 'Süpürgesi Yoncadan', 'Gemiler Giresun'a', 'Harman Yeri', 'Efe', 'Batum' gibi eserlerin hikayeleriyle canlandırılarak yeniden yorumlandığı ve izleyenleri Anadolu'yu türkülerle gezdiren Türküyem, seyirciyi adeta büyüledi. Gösterimin ardından salon gösterimi ayakta alkışlarken, o alkışların arasında Türkan Şoray ve Başkan Uysal sahneye çıktı. Başkan Uysal, gecede yaptığı kısa konuşmada türkülerin bir ulusun dili olduğunu belirterek, “Türküyem, bu dilin evrensel olması yolunda atılmış büyük bir adım, zirve noktasıdır” dedi.

Gece Antalya DOB'la birlikte Şoray'ın seyirciyi selamlamasıyla sona erdi.