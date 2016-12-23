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23 Aralık 2016 10:27

Muratpaşa’da yurt denetimleri başladı

Muratpaşa’da yurt denetimleri başladı

23 Aralık 2016 10:27

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın teklifi doğrultusunda öğrenci yurtlarının yangın güvenliği açısından incelenmesi için kurulan Meclis Komisyonu çalışmalara başladı. 3 siyasi partiden 7 üyenin yer aldığı komisyon, incelemelerine Muratpaşa Belediyesi’nin gençlik evlerinden başladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın teklifi doğrultusunda siyasi partilerin oy birliğiyle kurulan ve Muratpaşa’da bulunan öğrenci yurtlarının yangın güvenliği açısından incelenmesiyle sorumlu komisyon çalışmalarına başladı.
Komisyonda CHP’den Nuran Yılmaz, Songül Başkaya, Gülay Akın, Mutlugül Tarım ve Mimar Sinan Özkan, AK Parti’den Ayşe Barçın ve MHP’den Mustafa Taşbaş yer alıyor. Başkanlığını Yılmaz’ın yaptığı komisyonda Başkan Yardımcılığı görevini Özkan üstlenirken komisyon çalışmalarına Muratpaşa Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik, Zabıta, Yapı Kontrol, Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri’nin teknik personeli de yer alıyor.
Komisyon Başkanı Nuran Yılmaz, çalışmalara ilk olarak Muratpaşa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkileriyle yaptıkları görüşmeyle başladıklarını aktardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kendilerine verdiği liste doğrultusunda incelemelere başladıklarını aktaran Yılmaz, “Muratpaşa’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan 14 özel yurt var. Bu yurtları tek tek inceliyoruz ancak biz çalışma Muratpaşa Belediyemizin Balbey ve Kızıltoprak Mahalleri’nde bulunan gençlik evlerinden başladık” diye konuştu.
Yılmaz, komisyon çalışmalarına en kısa sürede tamamlanacağı ve Muratpaşa Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısına raporu sunacaklarını aktardı.



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