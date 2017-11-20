Muratpaşa’dan 5. spor salonu

Muratpaşa ilçesi 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatı tamamlandı. 755 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonunda 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor.

Eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin kullanımında olacak salon, bu saatler dışında okulun da bir parçası olduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerine kapılarını açacak. Salon, kültür, sosyal hizmetler için de değerlendirilebilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında daha önce Güzeloba İlkokulu, Dilşad Refizade İlkokulu, Ermenek Ortaokulu ve Namık Kemal İlkokulu bahçelerine spor salonlarını inşa etti. Bununla birlikte Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, Başkan Uysal göreve geldiğinde ancak yüzde 65’i tamam olan Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Teneffüs Park içindeki Antalya’nın ilk ve tek doğal zemine sahip buz pateni pisti yatırımları da hayata geçirildi.