Muratpaşa'dan anlı şanlı sünnet düğünü

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği şölenle 317 çocuğun, aileleri, mahalle sakinleri, muhtarlar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla sünnet düğünü yaptı. Çocuklar, pelerinleri, bastonları ve şapkalarıyla şölen için eksiksiz hazırlanırken gecede Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocuklara sürpriz hediyeler verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği'yle birlikte bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği geleneksel sünnet şöleni Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleşti. Başkan Uysal'ın ev sahipliğindeki geceye Dernek Başkanı Bedri Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sünnet şöleni veliler adına Ayhan Yıldız'ın yaptığı teşekkür konuşmasıyla devam etti. Dernek Başkanı Yalçın ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın da birer konuşma yaptığı gecede Başkan Uysal ise tüm çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocukların ülkesine, millene ve vatanına sevgiyle bağlı olmaları temennesinde bulunan Başkan Uysal, “Biz, ‘Kim olursan gel' diyen Mevlana'nın, ‘Sevelim sevilelim. Bu dünyaya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'nin, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'nin izindeyiz. Bizler, ‘Yurtta barış dünyada barış' diyen, ‘Sadece millet için çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Bu yolda, insanlık yolunda, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürümekte kararlıyız” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından çocuklara hediyeler dağıtırken şölen Fatih Demirhan konseriyle sona erdi.