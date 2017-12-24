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24 Aralık 2017 11:53

Muratpaşa’dan Babalık Destek Programı

Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla (AÇEV) 3-11 yaş arası çocuk sahibi babalara, Babalık Destek Programıyla destek veriyor.

Muratpaşa’dan Babalık Destek Programı

24 Aralık 2017 11:53


Muratpaşa Belediyesi, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik kısa adı BADEP olan ‘Baba Destek Programına’ başladı.


Türkiye’de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programı olan BADEP’te katılımcı babalar, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini arttırıp, iletişim becerileri kazanmalarını sağlıyor.


‘’Tamamen ücretsiz’’


BADEP, 15-20 kişilik gruplar halinde yürütülüyor. Program 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocukların babalarına yönelik iki modül halinde uygulanıyor. 10 hafta süren program haftada 1 gün 2 saat süreyle gerçekleştiriliyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin Dutlubahçe Mahallesi’nde bulunan kreşinde devam eden BADEP’te 12 baba yer alıyor. Her Cuma saat 18.30’dan 20.30’a eğitimlere katılan babalar, örnek olay çalışması sırasında çocuklarını çok sevdiği bebekler, pelüş oyuncaklar, animasyon karakterlerini kullanıyor.


Tamamen ücretsiz olan BADEP’e 3-11 yaş arası çocuğu bulunan her babanın başvurabileceği bildirildi.




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