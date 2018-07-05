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05 Temmuz 2018 16:20

Muratpaşa’dan başarılı sporculara ödül

Muratpaşa Belediye Meclisi, ulusal ve uluslararası şampiyona ve turnuvalarda derece elde eden başarılı sporculara 27 bin 500 TL para ödülü verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Muratpaşa’dan başarılı sporculara ödül

05 Temmuz 2018 16:20


Muratpaşa Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında toplanan mecliste basketbol, güreş ve satrançta Türkiye ve Dünya çapında katıldıkları şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.


Buna göre, Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında Dünya ikincisi olan milli sporcu Alperen Akdoğan, Kadınlar Büyük Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Muratpaşa Belediyespor sporcusu Büşra Efe ve antrenörü Erdal Korkut’a 2 bin 500’er TL ödül verilmesi karara bağlandı. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyespor U15 ve U18 basketbol takımlarına, sezonda elde ettiği başarılar dolayısıyla 10’ar bin TL para ödülü verilmesi de kabul edildi.




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