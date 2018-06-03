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03 Haziran 2018 12:15

Muratpaşa’dan bilgisayar atölyesi

Muratpaşa Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Muratpaşa’dan bilgisayar atölyesi

03 Haziran 2018 12:15

Belediye adına Başkan Yardımcısı Muzaffer Türe ve Şube Başkanı Cemalettin Çakar tarafından imzalanan protokolle derneğin sosyal, kültürel, eğitim, rehabilitasyon ve istihdam alanındaki projelerinde işbirliği kurulması hedefleniyor.


Muratpaşa Belediyesi, bu amaçla dernek üyelerinin kendilerini geliştirebilmesi için derneğin Ali Çetinkaya Caddesi’nde bulunan şube binasında bir bilgisayar atölyesi kuruyor. Mobilyalarından teknik donanımına kadar her ayrıntının Muratpaşa Belediyesi’nce kurulacağı atölye 2006 yılında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Şube Başkanı Bünyamin Fani’nin adını taşıyacak.


Dernek Başkanı Cemalettin Çakar, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a gösterdiği yaklaşım için teşekkürlerini dile getirirken, “Atölyemizi 12 Haziran’da üyelerimizin kullanımına açmayı planlıyoruz” dedi.




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