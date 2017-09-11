Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:02

Muratpaşa’dan ‘BinaRoy’ projesi

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy bölgesinde kız çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi için Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’yle ortak projeye imza atıyor.

Muratpaşa’dan ‘BinaRoy’ projesi

11 Eylül 2017 12:02


Muratpaşa Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ile ikinci bir projeye başlıyor. ‘Kadın Emeği Eğitim Merkezi’ çalışmasının ardından 15 Eylül’de başlayacak 2’nci proje BinaRoy adını taşıyor. Temel amacı Zeytinköylü genç kızların erken okul terklerini önlenmesi olan proje bir ‘veli güçlendirme ve öğrenci koçluğu’ programı olarak değerlendiriliyor.


Proje Zeytinköy’de 7’nci ve 8’inci sınıflarda okuyan 20 kız öğrenciyle pilot çalışma olarak başlayacak. Öğrenciler, Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi projesinden yararlanan kursiyerlerin ailelerinden ve yakın çevresinden seçilecek. Projede öğrenci ve velilerin buluşma mekanı eğitim ve toplantı yeri olarak şimdi bir kadın danışma merkezine dönüştürülen Gebizli Mahallesi’ndeki Kadın Emeği Eğitim Merkezi kullanılacak.


10 gönüllü dernek üyesi ve 10 gönüllü üniversite öğrencisinin ortaklaşa çalışacağı projede kız öğrencilerine eğitime devam etme isteklerini güçlendirmenin yanında, akademik performanslarını da iyileştirmeyi hedefliyor.


Muratpaşa Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ortaklığında gerçekleştirilecek BinaRoy Projesi, 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç