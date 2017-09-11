Muratpaşa’dan ‘BinaRoy’ projesi

Muratpaşa Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ile ikinci bir projeye başlıyor. ‘Kadın Emeği Eğitim Merkezi’ çalışmasının ardından 15 Eylül’de başlayacak 2’nci proje BinaRoy adını taşıyor. Temel amacı Zeytinköylü genç kızların erken okul terklerini önlenmesi olan proje bir ‘veli güçlendirme ve öğrenci koçluğu’ programı olarak değerlendiriliyor.

Proje Zeytinköy’de 7’nci ve 8’inci sınıflarda okuyan 20 kız öğrenciyle pilot çalışma olarak başlayacak. Öğrenciler, Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi projesinden yararlanan kursiyerlerin ailelerinden ve yakın çevresinden seçilecek. Projede öğrenci ve velilerin buluşma mekanı eğitim ve toplantı yeri olarak şimdi bir kadın danışma merkezine dönüştürülen Gebizli Mahallesi’ndeki Kadın Emeği Eğitim Merkezi kullanılacak.

10 gönüllü dernek üyesi ve 10 gönüllü üniversite öğrencisinin ortaklaşa çalışacağı projede kız öğrencilerine eğitime devam etme isteklerini güçlendirmenin yanında, akademik performanslarını da iyileştirmeyi hedefliyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ortaklığında gerçekleştirilecek BinaRoy Projesi, 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek.