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15 Nisan 2017 09:06

Muratpaşa’dan bir ilk: Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali

Muratpaşa Belediyesi, Rusya Dostluk ve Dayanışma Derneği ve Antalya Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle bale festivali gerçekleştiriyor.

Muratpaşa’dan bir ilk: Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali

15 Nisan 2017 09:06

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında farklı şehirlerden 11 bale okulunun 7-17 yaş arası balet ve balerinleri Haşim İşcan Kültür Merkezi sahnesinde olacak.


Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren sahne sanatlarından bale festivali düzenliyor. Rusya Dostluk ve Dayanışma Derneği ve Antalya Devlet Opera ve Balesi işbirliğinde düzenlenecek Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali, Antalya, İzmir ve İstanbul’dan 11 bale okulunun 7-17 yaş arası bale dansçılarıyla gerçekleştirilecek.


“22 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek”


22 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin büyük sahnesinde gerçekleştirilecek festival bale öğrencilerinin deneyim kazanmaları, öğretmen ve öğrencileri yaratıcı olmaya teşvik etmek, çocukların profesyonel balerin ve baletlerle tanışmalarına olanak sağlama amacını taşıyor.


Festivalde bale okullarından gelen genç ve yetenekli bale dansçıları 5 dakikalık sürelerle sahneye çıkacak en iyi performanslarını sergileyecek. Üç bölüm halinde gerçekleştirilecek festivalin birinci bölümünde bale okullarının 7 - 10 yaş öğrencileri gösterilerini sunacak. İkinci bölümde ise 11 - 13 yaş gurubunda 8 bale okulu solo performanslarının ağırlıkta olduğu gösteriyle sanatseverlerle buluşacak. Festivalin son bölümünde ise 14 - 17 yaş grubu öğrenciler sahne alacak. Antalya Devlet Konservatuarı, bu bölümde solo performanslarla Peter Ludwing Hertel’in ‘Şamarık Kız’ isimli operasını sahneleyecek.




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