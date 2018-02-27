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27 Şubat 2018 11:55

Muratpaşa’dan eğitime destek

Muratpaşa Belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullardan gelen talep doğrultusunda 98 farklı okulda 192 bakım, onarım ve imalat çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa’dan eğitime destek

27 Şubat 2018 11:55


Muratpaşa Belediyesi, anaokulundan liseye Muratpaşa’da 98 ayrı eğitim kurumunun bakım, onarım ve imalat çalışması gerçekleştirdi. Engelli rampası yapımından, okul bahçeleri oyun alanı çizgilerini boyanmasına, bayrak direği montajının yapılmasına ve boya ve tuvalet onarımlarına eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm çalışmalar Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimlerinde gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi, çalışmalar kapsamında Güzelbağ İlk ve Ortaokulu’na Atatürk büstü yaparken Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bisiklet park yeri oluşturup, Antalya Anadolu Lisesi bahçesinin kilit parke taşıyla kapladı, çok sayıda okula basketbol potası voleybol file direkleri montajı gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi pek çok okulun boyama-duvar sağlamlaştırma gibi işlerini de yaptı.


Muratpaşa Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte 5 okulun bahçesinde spor salonu inşa etti. Güzeloba, Namık Kemal, Dilşad Refizade İlkokullarıyla birlikte Ermenek Ortaokulu, ve Naim Süleymanoğlu adını taşıyan 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu Belediye Başkanı Ümit Uysal döneminde tamamlandı.




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